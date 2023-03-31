Корреспондент «Громадське радіо» Янина Львутина рассказала, что она общалась с защитниками из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, которые держат оборону Бахмута с 27 февраля, информирует «НБН».

По словам журналистки, военные рассказали ей, что за этот период они не сдвинулись ни на метр с позиций, на которые зашли в прошлом месяце. Бойцы подтвердили, что бои за город действительно ожесточенные, россияне используют запрещенные фосфорные боеприпасы.

В отличие от оккупантов, защитники работают «два через два»: двое суток они в Бахмуте, двое – отдыхают. Захватчики же находятся на позиции без замены более трех месяцев.

По этой причине у «освободителей» изнашивается форма, на смену которой они берут гражданскую одежду. Путинские солдаты крадут вещи в домах местных жителей.

Корреспондент добавила, что в подтверждение своим словам защитники Бахмута показали кадры ликвидированных захватчиков в гражданской одежде и бронежилетах.

Напомним, аналитики ISW сообщили о больших потерях ЧВК «Вагнер» в Бахмуте, рассказав, как это повлияет на наступательные операции путинских войск в районе города.