В своем отчете за 30 марта эксперты ISW сообщили, что использование Кремлем новобранцев ВС РФ в зимне-весенний период прошлого года спровоцировало в стране-агрессоре социальную напряженность, информирует «НБН».

Аналитики объяснили, что диктатор вряд ли будет рисковать стабильностью своего режима, отправляя призывников на передовую в Украину. В сообщении отмечается, что лидер россиян не использовал новобранцев оккупационной армии из призывной весенней волны прошлого года во время контрнаступления ВСУ в сентябре на Харьковщине, отправив на фронт резервистов.

В Институте изучения войны считают, что это свидетельствует о том, что президент-агрессор по политическим причинам предпочитает набирать в свои войска резервистов.

Ранее в Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказали, как россияне препятствуют дезертирству на фронте среди новобранцев путинской армии.