В частности, как пишет «НБН», в Сети было опубликовано видео, как бойцы 79-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины умножили на ноль попытку захватчиков осуществить масштабную атаку. В частности, кадрами поделился военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

На видео можно увидеть, как Вооруженные силы Украины уничтожают множество вражеских танков, другой бронетехники и живую силу российских войск при попытке их наступления.

Напомним, ранее мы писали о том, как Вооруженные силы Украины уничтожили в ночном небе вражеские «Шахеды», которыми Россия атаковала нашу страну.