Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на выступление Клименко в эфире национального телемарафона.

Как стало известно из заявления Юрия Клименко, вступить в «Гвардию наступления» решили несколько тысяч человек. Поэтому, если верить словам главы МВД на данный момент все 8 штурмовых бригад «Гвардии наступления» уже готовы к выполнению боевых заданий.

Также глава Министерства внутренних дел отметил, что в связи с тем, что набор в бригады закончился достаточно быстро в правительстве было принято решение продлить его ещё на некоторое время, чтобы собрать нужные резервы.

Также Юрий Клименко заявил, что все восемь бригад на данный момент уже готовы участвовать в боевых действиях в составе Сил обороны Украины. Их главной задачей будет освобождение украинских территорий от оккупационных войск России, но помимо этого глава МВД отметил, что бойцы «Гвардии наступления» также будут проводить стабилизационные меры на этих территориях.

Отметим, что ранее мы писали о том, что в сети были опубликованы фотографии ракетного удара по Запорожью.