Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на телеграм-канал «Моджахеда».

Уроженец Беларуси Даниил Ляшук пошёл воевать за Украину ещё в 2014 году, сразу же после оккупации Крыма Российской Федерацией. В 2015 году в боях на востоке Украине Ляшук получил ранение.

В 2017 году Даниил Ляшук вместе с другими бойцами батальона «Торнадо» был приговорен к 10 годам лишения свободы. Уже в 2021 году «Моджахед» вышел на волю благодаря закону Савченко, где один день в тюрьме засчитывается как два дня отбывания срока.

После того, как армия Российской Федерации вторглась на территорию Украины 24 февраля 2022 года Даниил Ляшук снова пошел на фронт. Летом того же года «Моджахед» снова был ранен, но не смотря ни на что вновь вернулся на фронт.

По данным СМИ погиб «Моджахед» в боевых действиях на Бахмутском направлении. Также отметим, что в сети активно распространяется последнее видео Даниила «Моджахеда» Ляшука.

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинским защитникам за прошлые сутки удалось отбить 70 атак врага и сбить 6 БПЛА «Шахед».