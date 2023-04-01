Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на сводку Генштаба.

Как говорится в источнике, за прошлые сутки бойцам Вооружённых сил Украины удалось сбить 6 дронов-камикадзе «Шахед-136», а также отбить 70 атак российской армии.

Помимо этого в штабе отметили, что 31 марта вражеские войска нанесли ракетный удар по гражданским объектами, в ходе этой атаки они использовали баллистические ракеты, а также беспилотники иранского производства «Шахед-136».

Также в штабе заявили, что на данный момент активные боевые действия ведутся на четырех направлениях, а именно на: Бахмутском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском. Каждый день противник наносит большое количество ударов и совершает наступательные действия, но ВСУ дают отпор. Так, за 31 марта удалось отбить целых 70 атак врага.

Самые интенсивные бои ведутся за такие населённые пункты, как: Белогоровка, Марьинка, Авдеевка и Бахмут. Серьезных успехов в наступательных действиях у врага нет.

Хотелось бы отметить, что ранее мы писали о том, что в ОК «Юг» рассказали о подробностях ночной атаки на Украину.