Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на российские пропагандистские СМИ.

Как стало известно из источника, сам митрополит Павел записал видеообращение, которое опубликовало одно из российский пропагандистких СМИ.

В заявлении он рассказал о том что Служба безопасности Украины проводит обыски в его доме.

Позже стало известно, что митрополиту Павлу в действительности было вручено подозрение. Случилось это 1 апреля в субботу, в 7:30.

Как сообщают источники, представители Службы безопасности Украины вручили подозрения митрополиту Павлу касательно статьи 161 Уголовного кодекса Украины, а именно «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам», а также касательно статьи 436 Углового кодекса Украины «Пропаганда войны».

В случае, если вина митрополита Павла будет доказана в суде, то представителю УПЦ МП может грозить срок.

Сам Павел сказал о том, что представители Службы безопасности Украины якобы сказали ему, что он «проклинал» украинского президента Владимира Зеленского.

Напомним, что ранее Дмитрий Песков прокомментировал «выселение» УПЦ МП с Лавры.