Об этом информирует «НБН«, со ссылкой на данные источника «РБК-Украина«.

В источнике говорится о том, что действующий глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил о том, что страны НАТО планируют передать Украине около 160 танков Leopard. В общей сложности должно получиться два танковых батальона Leopard 2, а также 4 танковых батальона Leopard 1.

Кроме этого Борис Писториус отметил, что скорее всего отправить дополнительное количество танков Leopard союзники Североатлантического Альянса вряд ли смогут, так как их возможности в этом плане ограничены.

В то же время он отметил, что Польша совместно с союзниками планирует передать Украине танки Leopard 2 в количестве 60 штук.

Также Писториус добавил, что передачей танков для Украины занимаются не только стран Европейского союза, но и США и Великобритании.

Следует упомянуть, что мы ранее писали о том, в чём главное преимущество танков Leopard над советскими танками.