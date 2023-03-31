О том, что немецкие танки «Leopard-2» гораздо мощнее «советского наследия», поскольку бронетехника разработанная в СССР, не состоянии выдержать прямого удара, пишет «НБН», ссылаясь на информацию от замглавы Министерства обороны Украины генерал-лейтенанта Александра Павлюка, озвученную в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Павлюка, сделать подобные выводы стало возможно, поскольку обучающие курсы на немецких «Leopard-2» проходили украинские танкисты, имеющие опыт боевых действий на советской бронетехнике. В частности, танки «Leopard-2» отличаются прекрасным огневым потенциалом, усиленной броней, сильным двигательным агрегатом, а также могут обеспечить повышенную защищенность экипажа. Кроме того, приоритетное отличие – высокая дальность стрельбы из орудия, то есть противник может даже не понять, откуда нанесен удар.

Генерал-лейтенант подчеркнул:

В советском танке у экипажа очень мало шансов на выживание после попадания по нему… Будем надеяться, что эти машины помогут нам победить.

Ранее мы писали, что в Минобороны Британии объяснили, почему ВСУ не готовы использовать современные танки на поле боя.