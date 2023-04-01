Об этом сообщает «НБН«, ссылаясь на на выступление Натальи Гуменюк в эфире национального телемарафона.

Как сообщила Наталья Гуменюк на данный момент армия Российской Федерации увеличивает количество ракетоносителей в Чёрном море.

Таким образом, по данным представительницы Сил обороны Украины на данный момент в Чёрном море находится 3 ракетоносителя армии Российской Федерации. Среди них присутствует один надводный корабль, а также две подлодки. Суммарный залп ракет может составлять 20 «Калибров».

Гуменюк отметила, что риск ракетного удара на данный момент очень большой, поэтому все должны быть готовы к этому.

Помимо этого спикер рассказала и о том, что Силы обороны Украины активно следят и за перемещением боевой авиации армии РФ. На данный момент от них нет никакой активности, но Гуменюк отметила что всё может быстро изменится.

Также она рассказала, что сейчас российская армия вдоль линии фронта использует так называемые управляемые бомбы (КАБ). Их авиация атакует этими бомбами не входя в зону действия ПВО Украины.

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