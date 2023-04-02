Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на Генштаб ВСУ.

В отчёте говорится о том, что на временно оккупированных территориях войска России продолжают мародерить и наводить беспорядки. Так, стало известно, что в городе Мелитополь российские военные начали незаконно вывозить лес кругляк в южном направлении.

В Херсонской области ситуация не лучше. После того, как Вооружённые силы Украины точным ударом поразили скопления войск Российской Федерации в районе населенного пункта Казачьи Лагери оккупанты начали незаконно проверять мобильные телефоны местных жителей, а также проводить обыски.

Помимо этого, на территории Херсонщины оккупанты начали ограничивать перемещение местных жителей. Так, известно, что в районе населенных пунктов Геническ и Стрелковое местные жители после четвертого пересечения блокпоста без паспорта гражданина РФ будут ограничены в перемещении. То есть, Россия и далее продолжает политику паспортизации.

Отдельно нужно отметить, что так называемые «власти» на Херсонщине незаконно отбирают у местных жителей недвижимость. Делается это с помощью поддельных документов.

Ранее мы писали о том, что оккупанты продолжают грабить население Херсонщины.