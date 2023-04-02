Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на Информационно-просветительный центр УПЦ МП.

В источнике сообщается о том, что 2 апреля митрополит Онуфрий провел литургию в Киево-Печерской лавре, несмотря на то, что представители УПЦ московского патриархата уже должны были покинуть помещение лавры.

Сообщается, что священнослужитель Онуфрий провел службу в Крестовоздвиженском храме Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. Во время самой литургии УПЦ МП в лавре присутствовало достаточно большое количество людей.

Также стоит отметить, что Служба безопасности Украины ранее уже высунула подозрения 61 священнослужителю, 19 из них были лишены украинского гражданства.

Помимо этого также нужно отменить, что ранее писали о том, что митрополиту Павлу предъявили обвинения в разжигании религиозной розни и в оправдании российской агрессии.