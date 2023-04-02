Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на отчёт британской разведки.

В источнике сообщается о том, что с момента начала полномасштабной войны против Украины армия Российской Федерации понесла серьёзные потери, а именно около 200 тысяч человек. Часть из них была вовсе не из-за боевых действий, а по другим причинам.

Так, представители британского ведомства ссылаясь на один из российских телеграм-каналов рассказали о том, что в российской армии всё чаще случаются ситуации, когда из-за употребления алкоголя военными гибнут люди или же происходят другие преступления. В источнике также отметили, что алкоголь настолько популярен в России, что он уже успел стать частью российской армии, поэтому для них злоупотреблять спиртным в зоне боевых действий — это норма.

Также стоит отметить что алкоголь это не единственное что мешает российским военным нормально воевать. Помимо злоупотребления спиртным солдаты армии РФ часто гибнут из-за дорожно-транспортных происшествий, из-за переохлаждения, а также из-за неумелого использование оружия.

Напомним, ранее мы писали о том, что армия РФ провалила зимнее наступление и теперь готовится к контрнаступлению ВСУ.