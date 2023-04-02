Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на данные «ISW«.

Как сообщили аналитики, так называемое «большое» российское зимнее наступление подходит к концу. За это время российская армия должна была полностью захватить территории Донецкой, а также Луганской областей, но всё обернулось провалом для армии РФ.

Множество военных аналитиков 1 апреля заявляли о том, что армия Российской Федерации по состоянию на 31 марта не смогла выполнить те цели, которые были поставлены властями. То есть, им не удалось полностью оккупировать территории Донецкой и Луганской областей.

Помимо этого эксперты отметили, что среди российских блогеров присутствует беспокойство, так как армия РФ уже не может совершать активные наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Поэтому, они уже сейчас начинают готовится к контрнаступлению ВСУ, которое, по данным россиян может состоять в период с 16 апреля 2023 года по 9 мая 2023.

Аналитики Института изучения войны уже ранее говорили о том, что скорее всего российская армия не сможет выполнить все поставленные цели до конца марта. Также специалисты говорили и о том, что россиянам попросту не хватает боевой мощи. Помимо этого, из-за провалов армии власти Кремля могут сделать смену в командовании.

Отметим, что ранее мы писали о гибели основателя батальона «Торнадо» Даниила Ляшука, также известного как «Моджахед».