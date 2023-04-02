Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на телеграм-канал мэра Мелитополя Ивана Федорова.

Как стало известно из телеграм-канала Федорова, 2 апреля в оккупированном армией России Мелитополе Запорожской области прозвучали взрывы. Федоров назвал это «взрывным воскресеньем для оккупантов».

Далее мэр города уточнил, что на данный момент неясно, что именно горит, а позже добавил, что взрывы прозвучали в локомотивном депо города Мелитополь.

Также по последним сообщениям из Мелитополя известно, что местные жители видят в небе черный дым. Сам же Иван Федоров попросил подождать официальные данные от Генерального штаба Вооружённых сил Украины. Мэр города отметил, что на данный момент они собирают данные об уничтоженной техники противника.

Также стоит отметить, что ранее мы писали о том, что так называемые «власти» оккупированных украинских территорий ограничивают возможности для перемещения граждан.