Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на данные источника «AFP«.

Если верить сведениям из источника, то представительство Министерства иностранных дел Франции в субботу подтвердило информацию о том, что в Украине погиб уже восьмой по счету французский доброволец.

Представители МИД высказали свои соболезнования семье погибшего, а также заявили о том, что на данный момент вся территория Украины является зоной боевых действий, поэтому граждане Франции ни в коем случае не должны ехать туда, чтобы не оказаться в опасности.

Сообщается, что имя погибшего французского добровольца в МИД так и не называли. Его именуют буквой «Т». Защитник Украины воевал в составе интернационального легиона вместе с другими добровольцами, таким образом он уже восьмой по счёту французский доброволец, который погиб за Украину.

Также следует упомянуть, что ранее мы сообщали о том, что под Бахмутом погиб белорусский доброволец Даниил Ляшук, также известный как «Моджахед».