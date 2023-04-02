Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на Десантно-штурмовые войска в телеграм-канале.

В источнике было опубликовано видео, на котором видно, как украинские бойцы 71 отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск Вооружённых сил Украины мастерски уничтожают подразделения противника. После того, как бойцам ДШВ удалось уничтожить противников они сразу же заняли боевые позиции оккупантов на одном из направлений.

Где происходили данные события в Десантно-штурмовых войсках не рассказали.

Отметим, что ранее в Сети сообщалось о том, что в боях под Бахмутом погиб основатель батальона «Торнадо» Даниил Ляшук, с позывным «Моджахед»