Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на видео в Ютубе.

Героями данной видеозаписи стали бойцы 110-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины, которые защищают Украину от врага с момента вторжения.

На записи чётко видно, как защитники профессионально и без лишних действий уничтожают четыре боевых машин пехоты армии Российской Федерации.

На данный момент бойцы 110-й бригады ВСУ продолжают защищать Украину от оккупационной армии Российской Федерации.

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