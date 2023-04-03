Британская разведка сообщила, что оборонное ведомство РФ начало активную кампанию в СМИ, чтобы реанимировать имидж 155-й отдельной морской пехотной бригады, боеспособный статус которой снизился из-за провальных атак на Угледар.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Twitter-страницу Министерства обороны Соединенного Королевства.

В сообщении сказано, что в Минобороны России опасаются, что неудачи захватчиков по захвату города будут связывать с высшим военным руководством «второй армии мира». По этой причине ведомство целенаправленно начало «отмывать» репутацию бригады – «синонима недавних неудач» армии Путина в Украине.

Ранее британская разведка рассказала, по какой причине, помимо участия в боевых действиях, чаще всего гибнут российские оккупанты.