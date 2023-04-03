В своем Telegram-канале Андрющенко призвал украинцев не нырять в самообман и не верить сообщениям о панических настроениях российских захватчиков в городе, информирует «НБН».

По словам советника мэра, «освободители» готовят Мариуполь к обороне и ожесточенным боям, несмотря на то, что иногда они делают это смешно и «по-идиотски».

Чиновник подчеркнул, что максимальная милитаризация города свидетельствует о том, что оккупанты не планируют прибегнуть к «херсонскому сценарию».

Андрющенко добавил, что Украину однозначно ждет новое сражение за Мариуполь и призвал не обесценивать тяжелый труд защитников придуманными паническими настроениями россиян.

Напомним, что оккупанты изменили способ перемещения военной техники в Мариуполе.