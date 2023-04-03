О том, как именно отреагировал личный секретарь Путина на уничтожение одиозного россиянина Максима Фомина, который распространял нарративы Москвы под псевдонимом Владлен Татарский, пишет «НБН», ссылаясь на материал в ТГ-канале «РИА Новости».

По словам Пескова, этот взрыв является терактом, и на данный момент, уже запущена «активная фаза следствия», то есть Кремль видит «энергичные шаги по задержанию подозреваемых», а «президент вчера был немедленно информирован». Также, секретарь Путина уверен – за ликвидацию Татарского ответственен «киевский режим», и подобные убийства российских пропагандистов якобы оправдывают эту «спецоперацию».

Стоит напомнить, что и в национальном антитеррористическом комитете России тоже обвинили Украину в убийстве своеобразного «военкора», которое произошло 2-го апреля в одном из развлекательных заведений Санкт-Петербурга. Помимо Татарского, из-за взрыва золотой подаренной статуэтки, еще 25 человек получили ранения, а подозреваемую Дарью Трепову задержали.

Ранее мы писали, что в центре Санкт-Петербурга произошел взрыв, во время которого погиб российский пропагандист Владлен Татарский.