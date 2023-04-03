Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины в социальной сети «Фейсбук».

Дословно из обнародованного сообщения:

Захватчики РФ продолжают противозаконную паспортизацию населения на временно оккупированной территории Запорожской области. В том числе, в Мелитополе оккупанты начали вынуждать учителей школ в срок до первого июня текущего года написать отказ от гражданства Украины и получить паспорта России.

Ранее также сообщалось, что военнослужащие России на временно оккупированной части Херсонской области начали поиски граждан Украины.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в Мелитополе прогремели взрывы.