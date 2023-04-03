Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины в социальной сети «Фейсбук».

Дословно из обнародованного сообщения:

Захватчики России продолжают терять огромное количество живой силы. И для того, чтобы эти потери восполнить, в воинских частях РФ, которые размещены в Крыму, активно проводится разъяснительная работа среди военнослужащих срочной службы. Молодежи активно рассказывают о том, что нужно подписать контракт с МО России и принимать участие в боевых действиях на территории Украинского государства.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Россия отправила на штурм Бахмута профессиональных десантников.