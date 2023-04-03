В своем Telegram-канале военачальник опроверг информацию о том, что путинские оккупационные силы взяли Бахмут, информирует «НБН».

По словам генерала, он постоянно работает с подразделениями, которые участвуют в военных операциях на Бахмутском направлении, в частности исполняют задания в горячих точках на первой линии фронта.

Сырский заверил, что российские захватчики ослабевают, поэтому придумывают новые и новые фейки о «захвате» города, чтобы прикрыть ими своими многочисленные провалы.

Командующий добавил, что в то же время эффективная работа украинских защитников опровергает все старания рупоров путинского режима.

Напомним, что СМИ сообщили о неудачах российских войск в Бахмуте, из-за которых остановилось их наступление.