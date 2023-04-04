Как информирует «НБН», в сообщении ОК «Север» отмечается, что вечером, четвертого апреля, авиация России сбросила авиабомбы на одно из сел в Черниговской области. В результате есть пострадавший.

Дословно из обнародованного сообщения:

Приблизительно в 17 часов 31 минуту от диспетчера Государственной службы чрезвычайных ситуаций поступило сообщение о том, что в селе Печенюги горит частный дом, а также хозяйственные постройки. Позже выяснилось, что возгорание произошло из-за авиаудара, осуществленного двумя российскими Су-35.

Согласно предварительной информации, истребители РФ сбросили две бомбы. Никакой информации о пострадавших не поступало.

Однако местные жители утверждают, что были разрушены два дома. В одном из них был житель села. Он был доставлен в больницу. А согласно словам доктора Новгород-Северской больницы Оксаны Черненко, пострадавший получил травмы средней степени тяжести. В настоящее время он находится в операционной.

Ранее в ОК «Юг» рассказали о новой тактике россиян во время ночных атак иранскими дронами.