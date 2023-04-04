В эфире «24 канала» спикер ОК «Юг» рассказала, что ночью захватчики атаковали нашу страну иранскими беспилотниками, выпустив 17 «шахедов», большую часть из которых направили на Одесскую область, информирует «НБН».

По словам главы пресс-центра, в отличие от предыдущих атак, ВС РФ сосредоточились на юге страны. Кроме того, враг использовал большее количество иранских БПЛА, ранее оккупанты применяли до 14 беспилотников.

Гуменюк добавила, что в этот раз россияне использовали новую тактику, пытаясь обойти украинскую противовоздушную оборону. Захватчики направили Shahed-131/136 с восточного побережья Азовского моря, атакуя военную и критическую инфраструктуру.

Дроны летели на достаточно низкой высоте, поэтому их заметили уже на подходе. В связи с этим воздушную тревогу объявили уже во время работы сил противовоздушной обороны.

Отметим, в Воздушных силах рассказали о новой угрозе в виде вражеских планируемых бомб.