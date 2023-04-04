Как информирует «НБН», журналист «Голоса Америки» Джефф Селдин в социальной сети «Твиттер» привел слова представителя Белого дома, который отметил, что США видят, как боевики ЧВК «Вагнер» несут сокрушительные потери в направлении Бахмута. Согласно его словам, руководство частной военной кампании не жалеет своих бойцов, но по факту «бросает их в мясорубку».

Дословно из обнародованного сообщения:

Соединенные Штаты Америки видят, как Российская Федерация терпит огромнейшие потери. Войска ЧВК «Вагнер» фактически бросают в мясорубку, в том числе в Бахмуте.

Руководство частной военной кампании, как считают в Белом доме, также демонстрирует невероятное пренебрежение к собственным солдатам.

Ранее в ISW рассказали о том, как большие потери ЧВК «Вагнер» повлияют на ход боевых действий.