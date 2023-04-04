Как информирует «НБН», официальной информации об этом пока что нет, однако такие данные обнародовал ТГ-канал «Луганщина оперативна» и издание «Донпресс».

В сообщении отмечается:

Вооруженные силы Украины провели очень мощные контратаки в районе полностью уничтоженного россиянами села Победа, что вблизи Марьинки. В итоге наши защитники продвинулись вперед примерно на полтора километра, отодвинув оккупационные силы Путина от деревни.

Напомним, ранее в США озвучили вероятную дату, когда Вооруженные силы Украины пойдут в масштабное контрнаступление.