Как информирует «НБН» со ссылкой на «Укринформ», об этом заявила представитель США при НАТО, посол Джулиан Смит.

Так, по ее словам, контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться уже в ближайшие недели.

Дословно из заявления Смит:

По нашим ожиданиям, украинцы будут продвигаться или же начнут собственное весеннее наступление. И произойти это должно уже в ближайшие недели.

По ее словам, именно украинская сторона определяет время, а также тактику действий по собственному контрнаступлению.

Она также добавила, что страна-агрессор Российская Федерация также демонстрирует попытки начать новое наступление со своей стороны.

Однако, по всей видимости, Россия в настоящее время ничего конкретного не имеет, что могло бы дать Кремлю надежду с точки зрения значительных побед на поле боя, — подытожила представительница США при Североатлантическом Альянсе.

Напомним, ранее Владимир Зеленский сделал заявление о весеннем контрнаступлении ВСУ.