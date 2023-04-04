В эфире программы «Свобода.Утро» представитель Зеленского в АРК заявила, что россияне должны были уехать из временно захваченного Крыма еще в прошлом году, после первых взрывов в Новофедоровке, информирует «НБН».

Ташева объяснила, что граждане страны-агрессора фактически являются соучастниками военного преступления колонизации на полуострове, поэтому должны выехать оттуда. В противном случае, граждан Российской Федерации выдворят из Крыма принудительно, поскольку они незаконно пересекли государственную границу нашей страны.

Постпред президента отметила, что у Украины четкая позиция в этом вопросе, поэтому россияне, которые вовремя не «эвакуируются» из АРК, в конечном итоге будут оттуда изгнаны.

Отметим, что в Крыму на фоне контрнаступления ВСУ возникла паника на всех уровнях. Член Меджлиса крымскотатарского народа сообщил, куда пытаются сбежать коллаборанты.