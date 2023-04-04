На своей Facebook-странице глава оборонного ведомства отметил, что очередные воздушные атаки России на нашу страну подчеркивают, что Украина должна укрепить свою противовоздушную и противоракетную оборону, информирует «НБН».

По словам министра, советские самолеты МиГ-29, которые передала Словакия, а также Украина получит от Польши, помогут защитникам быстро реагировать на угрозу и сделать небо над страной более безопасным.

Резников добавил, что в то же время у нас остается стратегическая цель – переход на боевые самолеты западного образца, чтобы украинские пилоты имели преимущества над оккупантами.

Глава Минобороны не сомневается, что страны-партнеры Украины примут решение о передаче истребителей нашей армии. Он признался, что это последний пункт в его рождественском обращении к Санте.

Напомним, в Воздушных силах ВСУ указали на нюанс с советскими боевыми самолетами, предоставленными Украине Польшей и Словакией.