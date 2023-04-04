Во время совещания с руководящим составом ВС РФ во вторник, 4 апреля, глава оборонного ведомства страны-агрессора сообщил, что в распоряжении ВС РБ уже есть штурмовая авиация и оперативно-тактический комплекс «Искандер-М», информирует «НБН».

По словам Шойгу, Российская Федерация передала Минску штурмовые самолеты, часть из которых может наносить ядерные удары. Кроме того, белорусская армия может использовать ракеты и в обычном, и в ядерном исполнении с помощью «Искандера».

Министр добавил, что вчера, 3 апреля, на полигоне в РФ начались учения для военных ВС Беларуси по работе с этим оперативно-тактическим комплексом, якобы чтобы применять навыки для защиты «Союзного государства».

Как сообщалось, посол РФ в Республике Беларусь рассказал, где именно на белорусской территории государство-террорист намерено разместить свое ядерное вооружение.