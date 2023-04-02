Как информирует «НБН» со ссылкой на «Белта», об этом рассказал посол России в Беларуси Борис Грызлов.

Так, по его словам, ядерное оружие на территории Беларуси будет размещено у границы с Польшей.

Согласно его словам, до первого июля будет завершена подготовка хранилища в Беларуси для размещения тактического ядерного оружия.

Дословно из заявления Грызлова:

Это вооружение будет придвинуто к западным границам Союзного государства. Такой шаг предоставит возможность повышать нашу безопасность. И мы сделаем это, несмотря на шум в США и Европе.

Напомним, ранее Алексей Данилов заявил, что Россия не разместит ядерное оружие на территории Беларуси.