Издание Associated Press сообщило, что в РФ продолжается поиск желающих пополнить ряды «второй армии мира», которая несет колоссальные потери на войне в Украине, информирует «НБН».

Журналисты выяснили, что Кремль заманивает россиян в путинские оккупационные силы льготами и денежными бонусами. В соцсетях, на государственных сайтах и других ресурсах появляются сообщения, где граждан призывают зарегистрироваться для потенциального вступления в ВС РФ для отправки на фронт.

В частности, администрация на мероприятии Ярославской области обещала разово выплатить около $3800 за регистрацию, а также зарплату до $2500 ежемесячно за участие в наступлении. Кроме того, россияне, которые будут воевать в составе штурмовых групп, смогут получить бонус «за каждый километр продвижения» в размере $650.

Кроме того, граждан РФ заманивают в армию Путина обещанием льгот по выплате кредитов и налогов, а также при поступлении их детей в высшие учебные заведения. Также их уверяют, что в случае ранения или гибели семье выплатят щедрую компенсацию. Выжившие оккупанты получат статус «ветерана войны».

Ранее в ГУР МОУ объяснили, почему новобранцы российской армии не могут сбегать с позиций на фронте в Украине.