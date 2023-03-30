В интервью изданию Gazeta.ua Юсов заявил, что о решении российского лидера начать полномасштабное вторжение в Украину в Кремле знали три человека, один из них – секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, информирует «НБН».

По словам представителя военной разведки, диктатура в современной России не предусматривает какого-либо обсуждения, все решения принимаются одним некомпетентным и не очень образованным человеком. По этой причине, политика Кремля имеет для страны катастрофические последствия.

Решение о полномасштабном нападении на Украину Путин принимал единолично. Сейчас российские элиты начали осознавать, что вторжение в соседнее государство – огромная ошибка и преступление. Они понимают, что финал боевых действий будет печальным для РФ и ее граждан.

Спикер ГУР отметил, что представители элит ищут варианты того, как обеспечить свою безопасность и спасти бизнес. Он посоветовал диктатору и приближенным к нему посмотреть комедию «Смерть Сталина», чтобы они понимали, что их ждет в будущем.

Ранее у Буданова оценили возможность прямого участия Республики Беларусь в войне против Украины.