В эфире национального телемарафона Игнат заявил, что никакого затишья нет и российские оккупанты активно используют авиацию для ударов по Украине. В частности, захватчики начали применять планирующие бомбы, которые могут лететь на расстояние до 70 километров, информирует «НБН».

По словам полковника, ежедневно ВС РФ из истребителей Су-34 и Су-35 выпускают до 20 бомб по всей линии разграничения. Кроме того, самолеты не входят в зону поражения украинской противовоздушной обороны, поэтому это новая угроза для нашей страны.

Спикер Воздушных сил добавил, что, к сожалению, сейчас реагировать на планирующие бомбы россиян нашим силам ПВО нечем. Чтобы отогнать вражеские истребители подальше от границ страны, необходимы дальнобойные системы и средства противовоздушной обороны, такие как американские ЗРК Patriot, и современные истребители.

Ранее Игнат рассказал, существует ли для Украины на сегодня угроза атак иранскими БПЛА.