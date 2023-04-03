О том, что ВС РФ продолжают наносить удары по объектам гражданской инфраструктуры нашей страны с помощью дронов-камикадзе «Shahed» производства Ирана, и где ожидать новых «прилетов», пишет «НБН», ссылаясь на информацию, озвученную спикером Воздушных сил Юрием Игнатом, в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Игната, угроза «шахедов» все еще сохраняется. Сегодня эти БПЛА атакуют все чаще с северного направления, со стороны Брянской области, поскольку именно в этой местности расположен аэродром оккупантов «Сеща»: оттуда взлетают небольшие партии по 10-15 дронов данного типа. Подобными действиями Кремль пытается выявить слабые места ПВО Украины, то есть только «благодаря разным источникам информации, которые они собирают в кучу», оккупанты намерены «истощить нашу ПВО, а защитники Украины попросту тратят на БПЛА свои зенитные ракеты».

Напомним, что ВС РФ постоянно глобально обстреливают всю территорию Украины, но чаще всего удары наносятся по объектам критической инфраструктуры неподалеку от столицы нашей страны.

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