Британский военный убежден, что российский президент-агрессор стал жертвой собственной гордыни. Путин переоценил своих силовиков, поверив, что спецслужбы подорвали правительство в Киеве, он поверил, что большая часть украинцев выступает против своего президента и хочет лучших связей с РФ, а его войска боеспособны и готовы быстро нанести удар для смены власти в соседней стране.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на yahoo.com.

Даннатт отметил, что сейчас становится более вероятной перспектива поражения ВС РФ на поле боя, параллельно с этим ослабевает контроль главы Кремля над властью.

По мнению генерала, несмотря на то, что президент-агрессор демонстрирует «контроль» над временно захваченными украинскими территориями, разрекламированные усилия РФ на Донбассе, вероятно, постигнет провал при первых успехах весенней контратаки защитников.

Ранее бывший директор ЦРУ высказался об устранении Путина, рассказав, кто может стать источником восстания против диктатора.