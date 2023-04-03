В интервью британскому изданию The Sun экс-глава ЦРУ заявил, что, если Путин продолжит руководить Российской Федерацией, он никогда не откажется от войны. Путь к завершению российской агрессии в Украине – убийство или свержение главы Кремля, информирует «НБН».

По мнению Олсона, диктатор находится сейчас в безвыигрышной ситуации. Если он останется у власти, война будет долгой, однако бывший директор ЦРУ считает, что перспективы российского лидера неутешительные.

Патриотически настроенные граждане РФ могут решить, что им нужно устранить президента, не исключено, что его ликвидируют физически. Олсон убежден, что со смертью Путина закончится война, которая рискует выйти за пределы Украины.

Возможным источником восстания против главы Кремля могут стать российские генералы, которые испытывают отвращение к массовым трагическим потерям жизней путинских солдат на фронте.

Отметим, что Путин намерен отправить на фронт в Украину молодежь из Крыма. В Генштабе ВСУ сообщили, как военное руководство оккупантов на полуострове работает для пополнения рядов оккупационной армии.