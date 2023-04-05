Руководитель «Нафтогаза» сообщил, что у компании есть необходимые запасы топлива, чтобы в домах украинцев было тепло столько, сколько понадобится, информирует «НБН» со ссылкой на «Укринформ».

По словам Чернышова, в некоторых регионах страны отопительный сезон продолжается из-за погодных условий. Отключать тепло начнут тогда, когда позволят температурные показатели.

Глава компании добавил, что в каждой области энергоэффективность должна оставаться в приоритете, поскольку в период войны важно экономить ресурсы. Кроме того, уже сейчас нужно начать подготовку к зиме, которая будет не менее сложной, чем предыдущая.

Ранее в КГГА объяснили, почему в столице затягивают с отключением отопления.