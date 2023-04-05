О том, что даже если у ВПЛ отсутствует заключенный договор на аренду жилья, субсидию все же можно оформить, но для этого нужно собрать пакет определенной документации, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Министерства социальной политики Украины.
В частности, соцпомощь на проживание, которую государство начисляет ВПЛ, не учитывается при назначении ЖКУ-субсидии, так как в декларации предварительно стоит указать всех проживающих в домовладении. При этом, собранную документацию примут в органах Пенсионного Фонда Украины (ПФУ), Центрах предоставления административных услуг (ЦНАПах) или передать уполномоченному лицу при исполнительном комитете местного совета.
Кроме того, документы можно отправить и дистанционно, на портале или через мобильное приложение ПФУ, а также через госприложение «Дія».
Отметим, что подавая заявку, следует внести в систему справку о статусе ВПЛ, полный список жильцов, и весь перечень документов выглядит так:
- заявление о назначении субсидии;
- сведения о доходах и расходах;
- информация о жильцах домохозяйства;
- паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
- справка о статусе ВПЛ.
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