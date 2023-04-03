О том, что в нашей стране, с этого месяца, ожидается введение новых тарифов на водоснабжение и водоотвод, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, опубликованную на официальной странице Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

В частности, украинцам придется платить по обновленным тарифам на 30-70 гривен в месяц больше. Также, помимо повышения тарифов с 1-го апреля, затем повторно осуществят увеличение через 3 месяца — с 1-го июля. И если в первый раз, в апреле, рост тарифов составит только 12,3 процента, то во второй, в июле — на 14,1 процента.

Например, в столице Украины, с текущего апреля, один кубический метр воды подорожает с 30,38 гривны до 38,1 гривны, а с июля — до 40,4 гривны. Если до этого определенная семья использовала, в среднем, 5 кубов воды, и платила в марте 151,9 гривны, то с апреля в «платежках» будет 190,5 гривны, а с июля — 202 гривны. То есть, ежемесячная сумма в квитанциях станет больше на 50,1 гривны.

Ранее мы писали, что украинское правительство планирует провести реформы социального, а также пенсионного обеспечения.