В эфире национального телемарафона Гуменюк сообщила, что страна-агрессор вывела на боевое дежурство в Черное море 15 кораблей, среди которых шесть ракетоносителей – четыре надводных и два подводных, информирует «НБН».

По словам спикера ОК «Юг», российские захватчики могут выпустить по Украине до 40 ракет, учитывая, что не все корабли могут быть полностью снаряжены.

Руководитель пресс-центра отметила, что существует угроза ракетного удара, о чем также свидетельствует активность тактической авиации ВС РФ. Она не исключает, что оккупанты могут комбинировать ракеты воздушного и морского базирования, осуществляя волнообразные атаки. Также возможно применение россиянами иранских БПЛА.

Ранее в Воздушных силах ВСУ рассказали, есть ли у Украины средства для реагирования на новую угрозу в виде вражеских планирующих бомб.