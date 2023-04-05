Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке от 5 апреля на своей Facebook-странице. «Освободители» во временно оккупированном городе начали рассылать листовки с призывом выезжать в Российскую Федерацию, информирует «НБН».

Российские оккупанты в очередной раз пренебрегли нормами международного права, оказывая психологическое давление на мелитопольцев. Захватчики пугают людей будущим украинским контрнаступлением и советуют «эвакуироваться» на территорию страны-агрессора.

Отметим, что вместе с этим в Мелитополе происходит принудительная паспортизация местных жителей. Россияне вынуждают горожан подписывать отказ от гражданства Украины.