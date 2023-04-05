Высокопоставленный чиновник оборонного ведомства США отметил, что Пентагон находится в тесном общении с военным и политическим руководством Украины, а также ВСУ. По этой причине в Минобороны понимают стратегию, которой решил придерживаться Киев относительно Бахмута.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на сайт Пентагона.

По словам чиновника, военное руководство США видит результат работы защитников в городе – тяжелые потери путинских оккупационных сил и фиксацию оккупантов на позициях.

В Пентагоне убеждены, что украинские войска способны перейти к следующему этапу сражений за Бахмут при наличии необходимого оборудования для реализации их стратегии.

Ранее в Белом доме рассказали, что в действительности происходит с «вагнеровцами» под Бахмутом.