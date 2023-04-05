В интервью изданию NV глава оборонного ведомства высказался о завершении войны с Россией и переговорном процессе с Москвой, информирует «НБН».

По мнению Резникова, полномасштабная война с РФ должна закончиться уже в этом году. Он не исключает, что Киев может подписать с Кремлем мирный договор, однако диалог с российской стороной будет происходить на условиях украинского руководства.

Министр обороны отметил, что условиями Украины для диалога с Москвой являются вывод армии Путина с территории нашей страны, выплата репараций и контрибуций.

Глава Минобороны подчеркнул, что это его личная позиция, так же, как и позиция Зеленского, украинского общества и стран-союзников. Он добавил, что международное сообщество не простит военные преступления государства-террориста.

Ранее Резников рассказал, какую информацию о весеннем контрнаступлении украинских войск не может разглашать Минобороны.