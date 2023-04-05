В интервью изданию NV министр обороны отметил, что руководство страны старается «максимально откровенно» общаться с украинцами, однако они должны понимать, что раскрывать все планы предстоящей контратаки нельзя, информирует «НБН».

По словам Резникова, оборонное ведомство не разглашает информацию, которая связана с тайной определенной стратегической задачей защитников, чтобы россияне не смогли понять, к чему подготовиться.

Глава Минобороны отметил, что в Генеральном штабе ВСУ подберут оптимальное время для начала контратаки украинских войск, однако сообщать дату не будут.

Ранее в интервью Резников рассказал, от чего будет зависеть начало весеннего контрнаступления украинских защитников.