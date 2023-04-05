Во время брифинга министр обороны объяснил журналистам, почему страны-союзники не спешат оправлять для ВСУ современную авиацию, в частности, американские истребители F-16.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на «Радио Свобода».

По словам Резникова, эти боевые самолеты являются очень дорогими системами, которые требуют обслуживания, запчастей и вооружение. Решение партнеров о предоставлении Украине такой авиации – прагматичное, так как лидеры стран считают деньги, необходимые для обслуживания этой техники, поскольку речь будет идти о миллиардах.

Несмотря на такие сложности, глава оборонного ведомства все же верит, что Запад примет соответствующее решение и армия Украины получит современные истребители.

Как сообщалось, в Министерстве обороны США высказались о сроках передачи самолетов F-16 для нужд украинских войск.