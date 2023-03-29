Как информирует «НБН», более детально об этом пишет «Укринформ».

Так, согласно его словам, в будущем Украина обязательно должна получить для нужд Вооруженных сил Украины истребители F-16 или другие самолеты четвертого поколения. Но сейчас партнерам нужно сосредоточиться на том, чтобы передать Украинскому государству бронетехнику, системы противовоздушной обороны и ракеты.

Дословно из заявления главы Пентагона:

Касательно истребителей F16, то если такое решение будет принято, то чтобы передать их нужно будет около восемнадцати месяцев. Но это не поможет Вооруженным силам Украины в настоящее время. Может ли вообще Украина получить такую технику в будущем? Мы считаем, что может.

Он добавил также, что Пентагон держит связь с Киевом относительно того, какая поддержка нужна Украине. И сейчас ВСУ нужны системы противовоздушной обороны, бронированная техника и ракеты.

Напомним, ранее мы уже писали о реакции Пентагона на решение Зеленского продолжать сражаться за Бахмут.