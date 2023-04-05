Как информирует «НБН», видео обнародовал в ТГ-канале известный украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

На кадрах можно увидеть, как защитники нашей страны несут по улицам Бахмута, а после поднимают на верхние этажи разрушенного здания боекомплект, после чего открывают огонь из АГС по оккупантам.

При этом на кадрах слышны звуки выстрелов и взрывов в городе.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в Белом доме рассказали о том, что действительно происходит в Бахмуте с боевиками ЧВК «Вагнер».